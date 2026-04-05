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Un incendio pone en peligro una casa de Xert

Los bomberos acuden al rescate y finalmente no ha habido ningún herido

Un incendio en una vivienda en un pueblo de Castellón, en una imagen de archivo.

Un incendio en una vivienda en un pueblo de Castellón, en una imagen de archivo. / SIAB

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Los bomberos se han movilizado esta tarde de domingo a Xert, donde se ha originado un incendio dentro de una casa.

De acuerdo a lo que han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón, el fuego afecta a la primera planta de una vivienda unifamiliar.

Han sido los efectivos del parque Baix Maestrat, una dotación en concreto, los que han acudido para tratar de apagar el fuego, que se concentró en una habitación pero que hizo que el humo se expandiera por toda la casa.

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Finalmente ninguna persona resultó herida en esta emergencia.

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