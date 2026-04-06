Aviso a conductores en Castellón: están robando una pieza vital de los coches y no es un hecho aislado

Los amigos de lo ajeno no pierden la oportunidad si saben que un robo les puede resultar rentable, les da igual tener que esperar a contar con la complicidad de la noche o agenciarse su objetivo a plena luz del sol. Estos días, en la provincia de Castellón, les ha dado por quitar una pieza esencial para la conducción de cualquier vehículo y, por lo que aseguran víctimas, no es un hecho aislado.

La advertencia va dirigida a cualquier conductor que tenga que dejar su coche estacionado en cualquier muncipio de la provincia de Castellón: están robando catalizadores.

Como cualquiera con unos mínimos conocimientos de automoción sabe, el catalizador es una pieza esencial del sistema de escape, cuya función es reducir la toxicidad de los gases generados por la combustión en el motor. Pese a su importante misión, eso no es lo que les interesa a los ladrones.

El interés radica en la composición interior de los catalizadores, para la que se utilizan metales preciosos: platino, rodio y paladino. Y eso es lo que buscan.

Los mecánicos lo saben muy bien, porque son los primeros a los que acuden las víctimas. Así lo hizo al menos un afectado que este martes estaba en Castelló. Estacionó su coche en el aparcamiento al aire libre de la calle Riu Sec, entre las instalaciones deportivas de Gaetà Huguet y Salera.

Según explica, «aparcamos sobre las dos de la tarde y volvimos poco después de la tres, al poner el coche en marcha, oímos un ruido del motor muy raro».

Pero no era el motor. Al apearse del vehículo y mirar los bajos, se dio cuenta de que el tubo de escape no estaba conectado con el motor, faltaba la pieza central. De inmediato se trasladó hasta su taller, extrañado. «Llegamos a pensar que lo habíamos perdido conduciendo, pero nos parecía muy raro, porque habríamos oído el ruido o alguien nos habría avisado». Además, «el tubo, por los dos extremos, tenía un corte perfecto».

En la imagen se puede apreciar como el tubo de escape tiene un corte perfecto en ambos extremos y queda el hueco donde debería estar el catalizador. / MÒNICA MIRA

Y tan perfecto. Su mecánico les confirmó la sospecha: «Nos habían robado el catalizador, lo habían cortado con una radial», según les detalló, «no habrán necesitado más de treinta o cuarenta segundos».

Les explicó que la reparación no era sencilla, «porque en un caso que tuvo hace unos días, se tomaron más tiempo y desentornillaron el catalizador, por lo que solo hubo que colocar uno nuevo, pero al cortarlo con la radial, el daño es mayor».

Al ser de Nules, acudieron al cuartel de la Guardia Civil de Burriana para poner la denuncia. Al llegar, les sorprendieron al afirmar que «no éramos los primeros». Les contaron que había más víctimas, entre Burriana y Nules, todos en estacionamientos al aire libre.

El caso del robo en el aparcamiento de Castelló ha sido derivado a la Policía Nacional, mientras que la Guardia Civil de Burriana se ha hecho cargo de la investigación del resto de los casos denunciados.

Seguro de robo

La única oportunidad para compensar el gasto que este robo genera es tener un seguro a todo riesgo o que incluya el robo, de lo contrario, el propietario deberá sufragar en su totalidad el coste de la reparación, bastante cuantioso dependiento del tipo de robo y del modelo del vehículo.

Sobre el robo de catalizadores, Reale Seguros explica que son piezas «muy valoradas en el mercado negro», porque contienen, como se ha mencionado, «varios gramos de platino y paladio, así como varios miligramos de rodio». A la hora de poner precio a estos metales, detallan que «un gramo de platino puede alcanzar en torno a los 40 euros, el paladio unos 60 y el rodio, sobre los 800 euros».

No todos los catalizadores tienen la misma cantidad de estos metales preciosos, y los ladrones lo saben. Por eso no es extraño que se roben en vehículos de la misma marca y modelo. Reale Seguros asegura que «en el mercado actual, el precio del catalizador de un coche puede oscilar entre 200 y 1.500 euros, y en el mercado negro pueden venderse por mucho menos».

En resumen, el catalizador es un componente muy valioso (por operatividad del vehículo y por precio) y está muy expuesto, no hace falta forzar el interior del coche para robarlo. Por esa razón, se aconseja extremar las precauciones.

Consejos de autoprotección

La forma más fácil de protegerlo es, en la medida de lo posible, dejarlo en un aparcamiento cerrado o en un lugar con vigilancia o muy transitado, aunque en el caso denunciado en Castelló se cumplía esta última condición.

También aconsejan no aparcar en bordillos o en una posición que el coche quede en una posición elevada. Existe la posibilidad de colocar tornillos antirrobo (aunque si utilizan una radial no tendrían demasiada utilidad) o grabar en la pieza la matrícula del vehículo o el código VIN, según plantean en Reale Seguros.

Otras opciones pasarían por pintar el catalizador con colores llamativos o fluorescentes, para que llame la atención, instalar una alarma antirrobo o cámaras de seguridad, para disuadir a los ladrones.