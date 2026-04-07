Agresión sexual a una niña de 6 años en Castelló
El detenido, de 52 años, estaba a cargo de la menor y era amigo de sus padres
Un hombre de nacionalidad española y de 52 años ha sido detenido en la capital de la Plana por haber, presuntamente, agredido sexualmente a una menor de edad. La víctima de estos hechos tiene tan solo seis años y es la hija de unos amigos del arrestado, Roberto T.R.
Como suele pasar en estos casos, los supuestos actos sexuales tuvieron lugar en un domicilio. Según ha podido conocer este diario, los progenitores de la pequeña tuvieron que abandonar su casa por una urgencia y dejaron a la niña a cargo del detenido, con quien tenían confianza. A la vuelta, encontraron al adulto subiéndose los pantalones y a la niña desnuda, aunque este les dijo que simplemente quería ponerle un pijama a la menor.
Días después, la menor les confesó a sus padres que Roberto T.E. la había sometido a diversas prácticas sexuales cuando se había quedado a su cuidado y al de su hermano, de unos cuatro años. Tras la confesión de la víctima, los padres no dudaron en denunciar los graves hechos.
Agentes de la Policía Nacional de Castellón detuvieron a principios de este mes de abril a Roberto T.E. y lo pusieron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4, en funciones de guardia. La autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad con cargos del arrestado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven de l'Alcora logra el máximo nivel de inglés con 12 años
- Aviso a conductores en Castellón: están robando una pieza vital de los coches y no es un hecho aislado
- La lucha de dos niños de Almassora por tener un lugar donde jugar: transforman una nave abandonada en un pabellón
- Aemet confirma cuándo vuelven las lluvias a Castellón: El clima veraniego tiene 'fecha de caducidad'
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- Fallece uno de los siete heridos en el accidente triple de Vila-real del Viernes Santo
- El fútbol de Castellón, de luto por la muerte del 'Ratón' Honorio Gómez: trayectoria, posibles causas del fallecimiento...
- Una industria que se consolida en la Vall: Stadler afianza su presencia tres años después de su llegada