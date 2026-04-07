Detienen a dos personas por robar una tarjeta bancaria y sacar dinero en un cajero de Castellón

La Guardia Civil de Vinaròs ha procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto y otro de estafa, tras sustraer una tarjeta bancaria y utilizarla posteriormente para realizar extracción de dinero en efectivo en un cajero automático de la localidad.

Los hechos ocurrieron el pasado día 27 de marzo, cuando los agentes observaron a una persona que ocultaba parcialmente su rostro con una boina y una bufanda en el cajero de una entidad bancaria, el cual, tras realizar una extracción se dirigió a entrevistarse con una segunda persona, quitándose las prendas que le ocultaban el rostro y entregándole parte del dinero retirado, tomando ambas personas direcciones opuestas, infundiendo sospechas a los agentes, los cuales procedieron a identificar a esta persona, que portaba 350 euros en billetes de 50 euros, respondiendo éste con negaciones y evasivas.

Se realizaron diversas indagaciones, pudiendo constatar que se había realizado una extracción de 1000 euros de forma ilícita, iniciando gestiones al objeto de localizar al propietario de la tarjeta, así como una investigación incluyendo el visionado de cámaras de seguridad, logrando identificar a la otra persona, descubriendo a su vez que esta segunda persona convivía con el perjudicado, al cual le había sustraído la tarjeta con el pin.

Las dos personas detenidas como presuntos autores de un delito de hurto y otro de estafa son varones de 46 y 37 años respectivamente, los cuales junto a las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Inst. núm. 4 de Vinarós.

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Las actuaciones han sido realizadas por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Vinarós.