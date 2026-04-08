Cae un grupo criminal especializado en alunizajes en joyerías que actuaba en Castellón

La Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, en una operación conjunta, han desarticulado un grupo criminal presuntamente responsable de la comisión de robos con fuerza en joyerías ubicadas en distintas provincias del territorio nacional, mediante el método del alunizaje.

La operación se ha saldado con la detención de seis personas con edades entre 27 y 60 años, así como el esclarecimiento de 27 delitos cometidos entre los meses de noviembre de 2025 y marzo de 2026.

Actuación coordinada en varias provincias

El desarrollo de la operación ha sido posible gracias a la actuación conjunta y coordinada de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Castellón, Madrid, Toledo y Teruel, junto con la UTI de Terres del Ebre de Mossos d’Esquadra, que han trabajado de manera estrecha y coordinada, compartiendo información y líneas de investigación, lo que ha resultado clave para el total esclarecimiento de los hechos y la desarticulación del grupo criminal.

Han sido varias las joyerías que se han visto afectadas por esta organización, en las que los agentes pudieron corroborar un idéntico modus operandi, determinando así la existencia de un grupo perfectamente organizado que actuó en las localidades de Benicàssim (Castellón), Sonseca (Toledo), Andorra (Teruel), La Sénia (Tarragona), Flix (Tarragona), Villarejo de Salvanés (Madrid) y Campohermoso-Níjar (Almería).

El valor de las joyas sustraídas, los vehículos utilizados y los daños ocasionados asciende aproximadamente a un millón de euros.

Organización y modus operandi

Los integrantes del grupo actuaban de forma perfectamente coordinada y con un claro reparto de funciones. Realizaban labores previas de vigilancia y reconocimiento de los establecimientos, seleccionando cuidadosamente los objetivos antes de ejecutar los robos.

Para la comisión de los robos ocultaban su rostro, empleaban guantes para dificultar la acción policial y utilizaban el método del alunizaje, empleando vehículos de gran potencia, en muchos casos sustraídos o con placas manipuladas, con los que accedían de forma violenta a los establecimientos.

Una vez en el interior, sustraían principalmente joyas y relojes de alto valor en un corto espacio de tiempo, mientras otros miembros del grupo realizaban funciones de vigilancia y apoyo para asegurar la huida.

El grupo contaba además con capacidad logística para desplazarse entre provincias y operar de forma continuada en diferentes puntos del territorio.

Las investigaciones han permitido determinar que las joyas sustraídas eran vendidas de forma inmediata en un establecimiento de segunda mano, dificultando su recuperación y trazabilidad.

Fase de explotación

En la fase final de la operación se llevaron a cabo cinco registros domiciliarios y uno en un establecimiento de compraventa de oro y joyas en las provincias de Castellón, Madrid y Toledo, en los que se intervinieron efectos procedentes de los robos y otros elementos de interés para la investigación.

El éxito de esta actuación pone de manifiesto la importancia de la cooperación y coordinación entre las distintas unidades participantes, cuya colaboración ha resultado fundamental para el desarrollo de la operación y la obtención de resultados.

Detenidos y situación judicial

A los seis detenidos se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, hurto, falsificación documental y receptación.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para cuatro de los detenidos.

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