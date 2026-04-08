La Policía Local de Castellón inmoviliza un patinete eléctrico que alcanzaba 89,9 km/h, triplicando el límite permitido

La Policía Local de Castellón ha intervenido un vehículo de movilidad personal (VMP) tras comprobar que superaba ampliamente la velocidad máxima permitida. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de abril, cuando una patrulla detectó a dos menores circulando en patinetes eléctricos por la carretera de Borriol.

Durante la actuación, los agentes identificaron uno de los vehículos como un modelo susceptible de rebasar los límites legales. Tras someterlo a una prueba de velocidad con un rodillo certificado, el dispositivo alcanzó los 89,9 kilómetros por hora, una cifra que implica que deja de ser considerado un VMP según la normativa vigente, que fija el límite en 25 km/h.

La Policía Local de Castellón interviene un vehículo de movilidad personal que alcanzaba casi 90 km/h / Ayuntamiento de Castelló

Además, los policías comprobaron que el conductor no tenía la edad mínima permitida para manejar este tipo de vehículos, de acuerdo con la ordenanza municipal, y que el patinete carecía del seguro obligatorio de responsabilidad civil. Ante esta situación, se procedió a la inmovilización del vehículo y a su traslado al depósito municipal, así como a la tramitación de las correspondientes denuncias.

Tres sanciones y un patinete inmovilizado

En total, se impusieron tres sanciones. La primera, por no disponer del seguro obligatorio, asciende a 800 euros. La segunda, por circular con un vehículo sin la correspondiente autorización administrativa, fue fijada en 500 euros. La tercera responde a la conducción de un VMP sin cumplir la edad mínima exigida, establecida en 15 años, con una multa que puede alcanzar hasta 750 euros, conforme a la ordenanza municipal.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento de Castellón estamos intensificando los controles sobre vehículos de movilidad personal para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública”. En esta línea, ha destacado que la Policía Local mantiene controles periódicos en distintos puntos de la ciudad.

Cabe recordar que Castellón cuenta con un sistema pionero para el control de la velocidad de los patinetes eléctricos, que permite comprobar de forma precisa si estos vehículos cumplen con los límites establecidos por la normativa vigente

Ortolá también ha puesto en valor que Castellón dispone de aparatos pioneros adquiridos por la Policía Local que permiten verificar con precisión la velocidad real de los patinetes eléctricos, lo que facilita detectar irregularidades o posibles manipulaciones.

Por último, el edil ha insistido en la importancia de cumplir la normativa vigente y ha recordado que respetar los límites de velocidad, contar con seguro y cumplir los requisitos de edad resulta fundamental para prevenir accidentes y garantizar una movilidad segura en la ciudad.