Alerta por abejas descontroladas en Vila-real: una calle cortada y operación para retirar una colmena

Un zumbido fuera de control ha asustado en la tarde de este jueves a varios vecinos de Vila-real, que han llamado a la Policía Local al observar que multitud de abejas revoloteaban en la fachada de sus casas.

Según ha podido saber Mediterráneo de fuentes oficiales, la Policía Local ha acordonado la zona donde se encuentra esta problemática colmena, en la calle Comunió.

Trabajo para el apicultor

Los agentes han recibido varias llamadas alertando de la situación. La colmena, al parecer, se encontraba pegada a unos cables telefónicos y de internet.

La Policía Local contactó rápidamente con un apicultor, que se hizo cargo del servicio y ha realizado tareas para resolver la situación.

Mientras tanto, la circulación ha permanecido cortada en la calle Comunió para una mayor seguridad de los viandantes.