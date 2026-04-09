Un incendio de madrugada en el Puerto de Castellón hace saltar las alarmas en el Grau

Un incendio declarado de madrugada en una nave de la dársena norte del puerto de Castelló ha obligado a activar distintos protocolos de emergencia y ha generado preocupación entre vecinos del Grau, algunos de los cuales aseguran que fueron avisados de madrugada para que cerraran ventanas y persianas, tal y como se ha podido recoger en las redes sociales.

Según fuentes oficiales consultadas por este diario, el fuego se ha originado sobre las 3.25 horas en una nave situada en la dársena norte del recinto portuario. El incendio ha causado únicamente daños materiales en una pala cargadora que se encontraba en el interior de una nave de una empresa que almacena materiales de distintos tipos, algunos de ellos peligrosos.

Plan de Autoprotección en nivel azul

Pese a ello, se activó el Plan de Autoprotección en nivel azul, que se aplica cuando es necesaria la incorporación de medios externos al puerto, así como la Situación Cero del Plan de Emergencia Exterior, una medida de carácter preventivo que supone avisar al entorno más cercano al recinto portuario.

En el operativo han intervenido bomberos del Ayuntamiento de Castelló, policía portuaria, personal de seguridad de la Autoridad Portuaria, además de Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica y Policía Nacional.

Mensajes en redes sociales

La actuación ha provocado inquietud entre vecinos del Grau durante la madrugada. En mensajes compartidos en redes sociales, varios residentes explicaban que agentes fueron pasando por viviendas de la zona (ubicadas en la avenida Ferrandis Salvador del distrito marítimo) para recomendar que se cerraran ventanas y persianas ante la posibilidad de que el humo pudiera afectar al entorno más próximo.

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A la espera de que se conozcan más detalles sobre el origen del incendio, la versión oficial subraya que el fuego quedó circunscrito al interior de la nave afectada y que no se han registrado daños personales, tan solo ha afectado a la máquina excavadora