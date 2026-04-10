Un accidente con posibles atrapados sacude la A-23 en Castellón

Un accidente de tráfico ha tenido lugar este viernes por la tarde en la autovía A-23, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.

El siniestro ha tenido lugar a la altura del término municipal de Viver sobre las 19.25 y por el momento se desconoce el alcance de lo ocurrido.

Según han informado los bomberos a Mediterráneo, una persona ha conseguido salir del coche y es posible que otra se encuentre atrapada dentro del vehículo accidentado.

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Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de bomberos del parque Alto Palancia, para tratar de asistir a los perjudicados.