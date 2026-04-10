Desarticulan una organización criminal dedicada a estafas bancarias mediante falsedad documental en Castellón

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaroz, en una operación denominada "Creta vin", ha logrado desarticular una organización criminal especializada en la comisión de estafas bancarias en diversos puntos del territorio nacional, principalmente en las provincias de Castellón, ValenciaAlicante, Albacete, Tarragona y Barcelona.

La investigación se inició en marzo de 2025 a raíz de una denuncia interpuesta por irregularidades en una entidad bancaria. Tras meses de complejas pesquisas, los agentes consiguieron establecer la estructura y composición de la banda, un grupo organizado de 9 personas, 7 hombres y 2 mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 65 años.

"Modus operandi"

El grupo criminal utilizaba un método basado en la falsedad documental para defraudar al sistema financiero, captaban a personas a las que proporcionaban documentos de identidad extranjeros falsos y nóminas alteradas. Incluso llegaban a constituir empresas ficticias para dar apariencia de legalidad a los contratos de trabajo presentados.

Con esta documentación, los colaboradores abrían cuentas bancarias que llevaban asociadas tarjetas de crédito con un límite de 3.000 euros, las cuentas les aportaban un beneficio de otros 3.000 euros. Por cada cuenta abierta, estos recibían un pago de entre 100 y 200 euros.

Una vez obtenida la tarjeta, el cabecilla de la organización la recuperaba y extraía el crédito total en menos de un mes. Para evitar ser detectados, las disposiciones de efectivo - entre 100 y 500 euros- se realizaban de forma concentrada en salones recreativos de las localidades de Vinaroz y Benicarló.

En total, los presuntos autores abrieron 58 cuentas bancarias y realizaron un total de 484 operaciones fraudulentas.

Investigación y explotación de la operación

La identificación de los implicados supuso un reto para los investigadores, ya que los autores utilizaban múltiples identidades de diferentes países. Después de múltiples tareas de investigación, labores de vigilancia, monitorización discreta y seguimiento policial del entramado delictivo, la Guardia Civil obtuvo pruebas evidentes de la estructura y coordinación del grupo criminal procediendo a la identificación, localización, y detención de 4 personas y la investigación e identificación de otras 5, una de ellas se encuentra actualmente cumpliendo condena en Rumanía y a los que se les atribuyen los delitos de estafa, falsedad documental y organización criminal.

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Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Vinaròs.