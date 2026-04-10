Un vehículo incendiado provoca tres kilómetros de retenciones en la AP-7 en Castellón
La DGT ha alertado de congestión, el estrechamiento del carril derecho y retenciones en sentido Valencia.
La circulación está registrando complicaciones este viernes en la AP-7 a su paso por Almenara como consecuencia del incendio de un vehículo, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
La incidencia afecta al sentido Valencia y está provocando congestión en la vía, además de un estrechamiento de carril por el cierre del carril derecho. La DGT advierte también de retenciones de hasta tres kilómetros en este tramo de la autopista.
Extremar la precaución por la zona
En los avisos publicados a primera hora de la mañana, Tráfico sitúa el incidente en el entorno del kilómetro 465 de la AP-7, donde primero se ha informado de un obstáculo fijo y posteriormente de un obstáculo fijo por incendio de vehículo.
La situación está dificultando la circulación en una de las principales vías de conexión del litoral mediterráneo, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución y consultar el estado del tráfico antes de ponerse en carretera.
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