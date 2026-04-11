Una menor de 13 años resulta herida tras una caída de bicicleta en la Vía Verde de Orpesa

Una chica de 13 años ha resultado herida este sábado tras sufrir una caída de bicicleta en la Vía Verde, dentro del término municipal de Orpesa. El aviso se recibió a las 12.47 horas y hasta el lugar se movilizó un equipo de Soporte Vital Básico (SVB) para asistir a la menor.

Según la información facilitada por fuentes oficiales, la joven presentaba un traumatismo craneoencefálico y mareo. Tras ser atendida por los servicios sanitarios desplazados, finalmente no fue trasladada por estos recursos a ningún centro hospitalario.