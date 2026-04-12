Un agresor sexual, a su víctima en Castellón: «Si te pillo con otra persona te voy a matar, aquí se hace lo que yo digo»

La Audiencia Provincial de Castellón juzgará este próximo lunes, 13 de abril, un presunto caso de violencia machista ocurrido en un municipio de la provincia que Mediterráneo omite para preservar la identidad de la víctima.

La vista oral juzgará si un hombre es responsable de agresión sexual con penetración a una mujer con la cual llevaba saliendo dos meses. Además, la Fiscalía Provincial también lo considera autor de un supuesto delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer, y por último otro supuesto delito de amenazas.

La petición de prisión

El Ministerio Público reclama por todo ello un total de 12 años y 6 meses de prisión: 11 años de cárcel por la agresión sexual, 9 meses por las lesiones y otros 9 por las amenazas.

Asimismo, piden que se indemnice a la víctima con 4.280 euros por las lesiones y los daños morales causados, en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos

El caso ocurrió presuntamente en mayo de 2022, cuando el acusado, un varón de nacionalidad argelina, quedó para tomar un café con la víctima. Al subirse ella en el coche de él, este le dijo que antes de tomar el café pasasen por su piso. Ella respondió que sí, sin esperar nada de lo que ocurriría a continuación y que, según denunció, le ha dejado anseidad y depresión que duran hasta la actualidad.

La fiscal incide en su escrito de acusación en que el procesado, al entrar en el domicilio, cerró con llave el apartamento cuando ambos hubieron entrado. Dejó las llaves en la cerradura e invitó a su víctima a acomodarse en el salón. Entonces, puso una película pornográfica en la televisión.

El texto presentado por la Fiscalía apunta que «más tarde, en hora no concretada», el procesado comenzó a besar a la mujer en diferentes partes del cuerpo y le propuso mantener relaciones sexuales. Ella lo rechazó manifestadn con «no tenían la confianza necesaria». Hasta ese momento nunca habían mantenido relaciones.

Él le impidía irse

Pero él, dice la Fiscalía, obvió esa negativa y comenzó la agresión. Le empezó a quitar la ropa hasta desnudarla por completo, a pesar de que ella intentó evitarlo por todos los medios. Mientras tanto, él le decía «si te pillo con otra persona, te voy a matar». La mujer trató de abandonar el piso pero él la agarró con fuerza por los brazos y la espalda, la echó sobre un sofá y la penetró sin preservativo. «Aquí se hace lo que yo digo», dijo el hombre cuando acabó.

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Tras ello, la víctima pidió ir al baño. Él la dejó. Ese fue el instante que aprovechó ella para cubrirse con una toalla, salir corriendo, dar la vuelta a la llave para abrir la puerta y pedir ayuda, con éxito, en el rellano del edificio.