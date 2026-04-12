Alerta en un municipio de Castellón por abejas descontroladas: operativo junto a un supermercado

El zumbido de las abejas descontroladas ha puesto en alerta a la población de Orpesa este fin de semana, hasta el punto de que ha movilizado un operativo de bomberos y Policía Local para proceder a su retirada.

Vista del parking del supermercado, cerca de donde fue localizada la colmena / Mediterráneo

En esta ocasión, los insectos habían colonizado una farola, situada en las inmediaciones de un espacio que suele presentar un trasiego importante de personas. Se trata del supermercado Consum de la localidad.

Operativo para retirar la colmena / Mediterráneo

Con la llegada de la primavera los avisos por incidentes de este tipo se disparan. No en vano, este jueves varias llamadas alertaron de la presencia de una colmena en Vila-real. En aquella ocasión, al parecer, se encontraba pegada a unos cables telefónicos y de internet.

La Policía Local contactó rápidamente con un apicultor, que se hizo cargo del servicio y ha realizado tareas para resolver la situación.

En este tipo de situaciones, los expertos aconsejan mantener la calma, no molestarlas y alejarse. Asimismo, recomiendan no intentar retirar la colmena por los propios medios, sino contactar con el 112.