Sorpresa en la carretera: Cae en Orpesa un conductor de caravana con tres identidades diferentes
La policía detecta un permiso falso durante una inspección y descubre el elaborado engaño de un hombre que ya ha pasado a disposición judicial
Una actuación policial llevada a cabo en Orpesa se saldó con la detención del conductor de una caravana después de que los agentes comprobaran que el permiso de conducir que mostraba era falso. La intervención se produjo durante una actuación rutinaria en la que los efectivos verificaron la documentación presentada por esta persona.
Durante las gestiones realizadas para su identificación, los agentes confirmaron además que el detenido utilizaba hasta tres identidades diferentes. Este extremo fue descubierto en el transcurso de las comprobaciones efectuadas por la policía, en el marco de la misma intervención.
Finalmente, el arrestado fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de falsedad documental y otro contra la seguridad vial. La actuación pone el foco en la importancia de los controles policiales para detectar documentación falsa y posibles irregularidades relacionadas con la identidad de los investigados.
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