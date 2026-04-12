El padrastro que mató a su hijastro con su carabina en Castellón

El día 27 de agosto de 1900 se perpetró un crimen en la casa del Chodís, sita en la calle de San Mateo del pueblo de Cabanes donde habitaba Francisco Beltrán Bellés alias Chodís. La víctima era el hijastro del Chodís, Manuel Julve Planells, de veintiocho años de edad. El agresor fue detenido, acordándose su ingreso en prisión provisional. La Guardia Civil encontró, oculta en el granero de la casa del Chodís, la carabina con la que disparó y mató a Manuel Julve.

El juicio se celebró al año siguiente ante el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Castellón. El procesado manifestó en el juicio que entre él, su mujer y el hijo de ésta –hijastro suyo- había una mala convivencia, siendo continuas y frecuentes las riñas entre ellos. Añadió que el día de los hechos, el 27 de agosto de 1900, se encontraba el procesado en su casa de la calle de San Mateo de Cabanes, en compañía de su mujer y otros cuatro amigos y como a su mujer no le agradaban demasiado y no quería que esos amigos estuvieran en su casa, empezó a insultarles, de manera que consiguió que se marcharan.

A continuación –siguió diciendo el procesado en el juicio- él amonestó a su mujer por haber impelido a marcharse de mala manera a sus amigos, obligándola a que se sentara. En ese momento llegó a la casa su hijastro, Manuel Julve Planells, que encontró a su madre sentada en una silla llorando y ésta le contó lo ocurrido momentos antes, ante lo que el hijastro –siempre según la declaración de su padrastro- le dijo a este último, blandiendo un hacha: Lo mismo que has pegado a mi madre, pégame a mí, ante lo que Francisco Beltrán Bellés se marchó al campo provisto de una carabina, regresando a los pocos momentos a la casa donde declaró que vio y oyó que la madre impulsaba a su hijo Manuel Julve a que le vengase, por lo que él se subió al piso principal de la casa, refugiándose en un cuarto, adonde le siguió su hijastro. Una vez allí, el procesado dijo que Manuel Julve le atacó y él tuvo que dispararle un tiro con la carabina matándolo en el acto.

Francisco Beltrán Bellés Chodís había sido Guardia Civil y peleado contra los carlistas en la última guerra de 1872 a 1876. Declararon después varios testigos que corroboraron, en parte, lo dicho por el acusado. Declaró asimismo su mujer, la que negó tajantemente a que ella incitara a su hijo a que la vengara por el maltrato que sufría por parte del mismo.

El fiscal acusaba a Francisco Beltrán Bellés de un delito de asesinato. La versión del acusado de que actuó en legítima defensa para defenderse de la alegada agresión de su hijastro no convenció por esta vez a los jurados, los cuales emitieron un veredicto de culpabilidad, siendo condenado el mismo por el tribunal de derecho, pero lo condenaron por homicidio y no por asesinato, a la pena de dieciocho años de reclusión temporal y al pago de dos mil pesetas a los herederos del fallecido. Dentro de lo que cabe, tuvo suerte el Chodís, pues se libró de la pena del asesinato que en aquella época era de diecisiete años de cadena temporal a muerte.

Recreación de las dos armas homicidas. / IA

El martillazo y la polémica sentencia

El fiscal acusaba al vecino de Cabanes, José Gual Gil, de un delito de homicidio, imputándole que había matado a su convecino Eladio Boira en fecha que no he podido concretar, pero del año 1908, en el término municipal de Cabanes, asestándole un martillazo en la cabeza a consecuencia del cual murió el citado Eladio Boira.

El hecho fue enjuiciado por el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Castellón. Los jurados, como en tantas otras ocasiones, emitieron un veredicto de los suyos, es decir, si bien por un lado consideraron culpable a José Gual Gil del delito de homicidio, por otro le apreciaron la concurrencia de tres circunstancias atenuantes nada menos: la de embriaguez no habitual, la de miedo insuperable y la de no haber tenido intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo.

Fue un nuevo veredicto disparatado. Para estos jurados, el que propinase a una persona un martillazo en la cabeza que lo mató resulta que no quería hacerle tanto daño, pese a que utilizaba un instrumento tan dañino como un martillo y le golpeó a su víctima nada menos que en la cabeza; encima dijeron que tenía miedo al que mató, y curiosamente ese miedo no le impidió matarlo, sin que el matador tuviera lesión alguna; y por si fuera poco, iba borracho según los individuos que integraban el jurado, aunque la borrachera no le impidió acertar en plena cabeza a su víctima. Una injusticia más.

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El tribunal de derecho, en cumplimiento de ese veredicto, dictó sentencia condenando a José Gual Gil como homicida a la pena de ocho años y un día de prisión mayor.