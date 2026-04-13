Asalto
Atracan a cara descubierta y con un cliente dentro un banco de un pueblo de Castellón
La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación
A plena luz del día y a cara descubierta. Así atracaron dos individuos hace unos días una sucursal bancaria de la localidad castellonense de Ribesalbes, de apenas 1.200 habitantes, sorprendiendo incluso a un clientes en el interior de la oficina.
Según ha podido saber este diario, el suceso tuvo lugar la semana pasada, alrededor de las 14 horas, cuando dos personas accedieron a la sucursal sin ocultar su identidad, pero portando dos pistolas con las que amenazaron a los presentes.
Retenidos en un despacho
Los asaltantes exigieron al personal que no se activara ninguna alarma ni se diera aviso alguno del asalto a las autoridades. Tanto los trabajadores como un cliente que se encontraba allí en ese momento fueron retenidos en un despacho, aprovechando entonces para apropiarse del efectivo disponible, antes de huir. No obstante, cabe apuntar que las cajas de seguridad de las entidades disponen de mecanismos que demoran su apertura como medida de protección ante este tipo de sucesos.
La Guardia Civil ha confirmado el atraco y ha señalado que la Policía Judicial ha asumido la investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. Los hechos han suscitado una gran sorpresa entre los vecinos de esta pequeña localidad de Castellón.
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