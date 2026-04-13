Los bomberos trabajan en un incendio forestal en les Useres
Varias dotaciones están en el lugar
Un incendio forestal ha sido declarado este lunes sobre las 15.45 horas en el término municipal de les Useres.
Así lo han informado desde Emergències 112 de la Generalitat Valenciana, entidad que ha enviado al lugar a tres dotaciones de bomberos forestales y un medio aéreo.
A ellos se les ha unido un coordinador forestal y un agente mediambiental, en las tareas para controlar este fuego.
Esta noticia se encuentra en elaboración y Mediterráneo la actualizará cuando disponga de más información.
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