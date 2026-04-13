Máxima difusión: Buscan a una mujer desaparecida en Castellón desde el 4 de abril

La plataforma de Sos Desaparecidos ha alertado de una nueva desaparición en la provincia de Castellón. Según la información difundida por la asociación a través de su perfil de X (antiguo Twitter), la mujer desaparecida es Elva Rocio C. M., de 34 años, y su desaparición consta desde el pasado sábado 4 de abril en Vinaròs.

En el cartel compartido por la entidad se detalla que Elva Rocio C. M. mide 1,60 metros, tiene complexión delgada, ojos negros, pelo rubio teñido y cejas marcadas. Además, en el momento de su desaparición llevaba blusa blanca y como seña identificativa presenta un tatuaje en el cuello de tres elefantes.