Máxima difusión: Buscan a una mujer desaparecida en Castellón desde el 4 de abril
Elva Rocio C. M. tiene 34 años y se le perdió la pista hace más de una semana en Vinaròs
La plataforma de Sos Desaparecidos ha alertado de una nueva desaparición en la provincia de Castellón. Según la información difundida por la asociación a través de su perfil de X (antiguo Twitter), la mujer desaparecida es Elva Rocio C. M., de 34 años, y su desaparición consta desde el pasado sábado 4 de abril en Vinaròs.
En el cartel compartido por la entidad se detalla que Elva Rocio C. M. mide 1,60 metros, tiene complexión delgada, ojos negros, pelo rubio teñido y cejas marcadas. Además, en el momento de su desaparición llevaba blusa blanca y como seña identificativa presenta un tatuaje en el cuello de tres elefantes.
Desde Sos Desaparecidos ruegan la colaboración ciudadana para tratar de localizarla cuanto antes. Cualquier persona que pueda aportar alguna información sobre su paradero puede ponerse en contacto con la asociación a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.
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