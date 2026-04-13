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Nuevo incidente en la N-340 en Castellón: un camión pierde carga de residuos en un acceso

Los bomberos despejan el asfalto

Las tareas de limpieza tras la pérdida de carga.

Las tareas de limpieza tras la pérdida de carga. / Toni Losas

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Nuevo incidente que ha involucrado este lunes a la complicada nacional N-340 en Castellón, esta vez a uno de sus accesos en el término municipal de Almassora.

Los Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Castellón tuvieron que limpiar los restos que dejó esparcidos por todo el asfalto un camión que perdió gran parte de su carga de residuos.

Los Bomberos de la Diputación, limpiando la vía.

Los Bomberos de la Diputación, limpiando la vía. / Toni Losas

La situación obligó a cortar el acceso a la N-340 a la altura del llamado Scalextric durante parte de la tarde, según pudo constatar este diario en el lugar de los hechos.

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Nadie resultó afectado durante este incidente en la carretera.

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