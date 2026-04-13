Una pelea con navaja en Sant Jordi acaba en juicio con los dos rivales acusados de lesiones

De la misma manera que ocurre en un partido de fútbol, cuando hay una pelea entre dos jugadores y el árbitro los sanciona a ambos, sucede en el juicio previsto para próximo 20 de abril en Castellón. Siguiendo con la comparación, pasa como cuando en la tangana uno de los rivales se ensaña más que el otro en su agresión y el colegiado saca tarjeta roja al primero y cartulina amarilla al segundo.

En este caso que ocurrió en la localidad de Sant Jordi, dos hombres se enfrentaron en una pelea en 2014. Uno de ellos, que en la actualidad tiene 44 años (tenía 32 en el momento de los hechos), sacó una navaja en el momento de la disputa y presuntamente atacó al otro varón con ella. Así lo indica el escrito de acusación de la fiscal, que reclama para él cuatro años de prisión por estos hechos. También le reclama un total de 22.080 euros por los días que tardaron en curar las heridas de su rival y 35.000 euros por las secuelas y el tratamiento quirúrgico que precisó.

Sin embargo, el presunto perderdor de esa lucha callejera, que de haber ocurrido las cosas de diferente manera sería considerado por Fiscalía únicamente como la víctima, también está acusado del mismo delito que el hombre que le propinó los navajazos.

Para este segundo involucrado en la pelea, que golpeó a su rival pero le causó menos daño, el Ministerio Público reclama un año y seis meses de prisión. También se le solicitan 2.400 euros por los días de curación de las lesiones de su contrincante y 4.000 euros por las secuelas. Tanto la petición de prisión como la multa de responsabilidad civil que se reclaman para este otro hombre, que en el momento de los hechos tenía 47 años y ahora tiene 59, son mucho menores que las que la Fiscalía pide para el primer acusado. Pero, al fin y al cabo, se lo acusa de lesiones.

La agresión mutua

Cabe destacar que ninguno de los dos protagonistas tenía antecedentes penales previos antes del día de autos, el 15 de septiembre de 2014. La Fiscalía considera que ambos se «agredieron mutuamente», pero que uno de ellos sacó la navaja y le propinó al otro «un pinchazo ocasionando graves lesiones». Al final, parece que fueron varios los pinchazos que le dio.

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Las consecuencias de ello fueron una herida punzante en el pómulo; otra incisión en el brazo, afectación del nervio cubital;esguince cervical;y seccionamiento del tríceps braquial. Tardó 400 días en sanar y le han quedado déficits de movilidad en la mano, así como un perjuicio estético y síndrome de estrés postraumático. El portador de la navaja solo sufrió una contusión en el hombro.