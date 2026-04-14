La Guardia Civil inmoviliza más de 300 juguetes por incumplir la normativa de seguridad en Castellón
Los productos carecían de etiquetado en castellano y de información obligatoria sobre seguridad, fabricante e importador
La Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Orpesa ha procedido a la inmovilización de un total de 310 juguetes en un establecimiento de Castelló, tras detectar diversas irregularidades en materia de seguridad y etiquetado, según ha informado este martes el Instituto Armado.
La actuación tuvo lugar en el marco de las inspecciones habituales que esta especialidad realiza en comercios abiertos al público, orientadas a verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de consumo y seguridad de productos.
Durante la inspección, los agentes observaron varias bolsas de juguetes que contenían distintos muñecos comercializados sin cumplir los requisitos legales exigidos. En concreto, los productos carecían de etiquetado en castellano, así como de información esencial relativa a la seguridad, y no presentaban datos identificativos del fabricante, importador o distribuidor, elementos obligatorios para su comercialización.
Quedan precintados
Ante estos hechos, se procedió al levantamiento de acta-denuncia por una presunta infracción del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes. Asimismo, los agentes acordaron la inmovilización y precinto de los artículos intervenidos, que quedaron bajo custodia del responsable del establecimiento y a disposición del Servicio Territorial de Comercio, Artesanía y Consumo.
El valor total de los productos retirados de la venta asciende a 828,90 euros.
La Guardia Civil recuerda la importancia de garantizar que los productos destinados al público, especialmente aquellos dirigidos a menores, cumplan con todas las garantías de seguridad y etiquetado, con el fin de proteger a los consumidores y evitar posibles riesgos derivados de su uso.
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