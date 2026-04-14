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Un incendio calcina dos vehículos en Vinaròs y alarma a los vecinos

Varias explosiones derivadas del fuego causaron inquietud

Bomberos y policía inspeccionan los coches incendiados.

Bomberos y policía inspeccionan los coches incendiados. / Javier Flores

Javier Flores

Vinaròs

Dos vehículos estacionados en un descampado junto a la calle Puig Roda, en Vinaròs, han quedado completamente calcinados tras originarse un incendio en uno de ellos que se propagó rápidamente al coche contiguo.

El suceso tuvo lugar durante la noche del lunes y provocó momentos de inquietud entre los vecinos de la zona, especialmente al escucharse varias explosiones derivadas del fuego.

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Los dos vehículos calcinados.

Los dos vehículos calcinados. / Javier Flores

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos, que actuaron de forma coordinada para sofocar el incendio. 

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