Un incendio en una vivienda obliga a desalojar a dos personas en Vila-real
El fuego, declarado en la avenida Alemanya, 11, también ha afectado por humo a una vivienda colindante
El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de un incendio declarado este martes por la noche en una vivienda situada en la avenida Alemanya, 11, de Vila-real.
Según ha detallado el cuerpo provincial en su perfil de X (antiguo Twitter), el fuego ha afectado a un piso ubicado en la quinta planta del edificio. Hasta el lugar se ha movilizado el parque de la Plana Baixa para intervenir en la extinción.
Controlado
En una actualización posterior, los bomberos han señalado que el incendio ha quedado controlado. Además, dos personas que se encontraban confinadas en el interior de la vivienda colindante, también afectada por el humo, han sido evacuadas con seguridad al exterior.
Los efectivos continúan trabajando en la zona tras dar por estabilizada la situación. Por el momento, no han trascendido más datos sobre el origen del incendio ni sobre posibles daños personales.
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