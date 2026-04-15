Detenido un joven de 23 años en Xilxes por desobediencia y atentado contra la autoridad

Un joven de 23 años causó problemas al resto de personas de varios establecimientos de Xilxes el domingo por la noche y obligó a actuar a la Policía Local del municipio de la Plana Baixa.

Según ha informado este miércoles dicho cuerpo policial, los agentes detuvieron a este varón por dos presuntos delitos. En concreto, se le imputan desobediencia grave y atentado contra agente de la autoridad.

Todo comenzó cuando los efectivos le instaron en "diversas ocasiones" a que cesara su comportamiento, pero el hombre "no hizo más que complicar todavía más la intervención", según ha apuntado la Policía Local.

Desatado

El joven decidió, de acuerdo con el relato policial, recriminar y amenazar a otros clientes. Además, se jactó de haber hecho diferentes actos vandálicos por el pueblo en ese mismo momento.

Finalmente fue detenido por los delitos previamente citados y puesto a disposición judicial.

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Por otro lado, procederá a ser sancionado por las faltas de respeto para con los agentes de la autoridad durante el transcurso de la intervención.