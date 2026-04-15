Herido un ciclista al sufrir un accidente en Sant Mateu
Ha ocurrido sobre las 19.00 horas del miércoles
Un ciclista ha resultado herido este miércoles tras sufrir un accidente en la localidad de Sant Mateu, según han confirmado a Mediterráneo desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.
En un principio, al entrar el aviso sobre las 19.00 horas de la tarde, se ha pensado que era un motorista quien se había accidentado. Sin embargo, el varón había sufrido el incidente con su bicicleta.
En una senda forestal
El hombre ha dado con sus huesos en una senda forestal de Sant Mateu, pero por fortuna ha salvado la vida tras ser rescatado por los bomberos y atendido por los sanitarios desplazados al lugar.
Los bomberos de la Diputación han enviado una dotación y una unidad de mando del Parque Baix Maestrat. Mientras tanto, los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana también han mandado una unidad.
El hombre ha sido trasladado a un hospital para recibir mayor atención.
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