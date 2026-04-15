Ocultaba más de 150 plantas de marihuana en una caseta de aperos en Castellón

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en Benicarló como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico, tras desmantelar una plantación indoor instalada en una caseta de aperos.

La actuación se inició a raíz de una investigación llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Benicarló, quienes detectaron una posible irregularidad en el suministro eléctrico en la localidad. Esto motivó la apertura de un operativo con el objetivo de esclarecer los hechos.

Tras diversas gestiones y labores de vigilancia, los agentes localizaron una pequeña construcción de unos 50 metros cuadrados que presentaba indicios claros de albergar una plantación interior, al observar la existencia de sistemas de ventilación y refrigeración, así como una instalación eléctrica irregular que se abastecía de forma fraudulenta desde una torre eléctrica próxima.

Durante el desarrollo del operativo, los investigadores constataron la presencia de una persona encargada de la vigilancia y mantenimiento de la plantación. Ante la gravedad de los hechos y en coordinación con la empresa suministradora de energía, se procedió a la inspección del inmueble.

En el interior, los agentes hallaron una plantación indoor de cannabis compuesta por 152 plantas en avanzado estado de floración, con un peso total aproximado de 285 kilogramos. Asimismo, localizaron al presunto responsable oculto entre el material empleado para el cultivo.

La instalación contaba con un complejo sistema técnico destinado a maximizar la producción, incluyendo iluminación intensiva mediante lámparas, equipos de climatización, ventiladores y filtros de aire para evitar la detección por olores. Además, se comprobó que el sistema eléctrico carecía de cualquier medida de seguridad, lo que suponía un grave riesgo para las viviendas cercanas.

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Los guardias civiles, junto con operarios de la compañía eléctrica, lograron realizar el desmantelamiento de la conexión ilegal, evitando posibles daños mayores en la red de suministro. Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs