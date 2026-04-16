Condenado a un año y medio de cárcel por tráfico de drogas en Onda: llevaba un poco más de dos gramos en su coche
Un varón de 52 años llega a un acuerdo de conformidad y se reconoce culpable tras atraparlo la Policía Local con nueve bolsitas de cocaína
Un hombre fue condenado ayer a un año y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.
El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Castellón y tenía relación con unos hechos ocurridos en Onda en febrero de 2025.
La Policía Local lo cazó en su coche Peugeot 208 con nueve bolsitas de cocaína, con 2,6 gramos en total.
El varón acusado, de 52 años, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable.
Le pedían 4 años y 6 meses
De esta manera, consiguió que su pena quedase reducida considerablemente, puesto que en un principio le pedían cuatro años y seis meses de cárcel. A
l final, este hombre se librará de la cárcel por ser la pena inferior a dos años y por carecer de antecedentes penales.
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