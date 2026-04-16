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Un herido tras volcar con un camión de cerdos en Castellón

El siniestro de ha producido a primera hora de la mañana

Imagen de archivo de una ambulancia SAMU.

Imagen de archivo de una ambulancia SAMU. / MEDITERRÁNEO

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Un hombre ha resultado herido tras volcar el camión que conducía en la N-232 a la altura de Xert.

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, el siniestro se ha producido a las 7.45 horas en el kilómetro 27,5 de dicho vial. El vehículo transportaba cerdos, algunos de los cuales han muerto a consecuencia del golpe.

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Mapa que muestra la localización del accidente en Xert.

El accidente no ha supuesto el corte de la carretera, ya que el camión se ha quedado volcado a un lado.

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