Prensa de todo el mundo se hace eco de la noticia de 'Mediterráneo' sobre el ataque de tiburón a un joven alicantino

El ataque de un tiburón en Maldivas a un joven alicantino que se encontraba de luna de miel con su novia, una joven castellonense, que Mediterráneo trató este jueves, ha sido reproducido por medios de comunicación de todo el mundo, que han citado a este periódico como fuente.

De hecho, la propia prensa local de Islas Maldivas se hizo eco en la mañana de este viernes de la historia adelantada por Mediterráneo. Medios como Adhadhu y Mihaaru informaron que desde España, este diario contó la noticia sucedida en su país situado en el océano índico, en Asia.

El joven se encuentra en estado muy grave en un hospital de Malé y trata de recuperarse de las heridas causadas por el escualo, que derivaron en la amputación de una pierna.

En Reino Unido, tanto The Sun como The Mirror, pasando por el Daily Mail, han citado a Mediterráneo al elaborar su noticia sobre el ataque al turista español. "El Periódico Mediterráneo, un diario que cubre la provincia de Castellón, situada en el este de España...", introduce la noticia el Daily Mail.

El medio Infobae, originario de Argentina, también ha publicado la historia explicando que la fuente es Mediterráneo.

Y en Australia, el diario The Nightly reprodujo la noticia confirmada por el rotativo de Castellón.

Asimismo, decenas de publicaciones y televisiones de España han tomado la noticia original hecha por esta redacción.