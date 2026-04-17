Los bomberos actúan en un incendio en un silo de Almenara: los trabajos son complicados puesto que el fuego está en el interior

Complejo incendio en el que han tenido que actuar este viernes los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.

De acuerdo con lo que indicaron, sus efectivos del parque Plana Baixa tuvieron que desplazarse a Almenara porque había sido declarado un fuego en unos silos industriales de trigo.

Los bomberos han trabajado en la revisión y tareas de extinción del incendio en el silo, mediante las técnicas de vaciado y refrigeración, usando para ello una grúa.

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Pero por la noche, el fuego todavía estaba activo, ya que las tareas se complican mucho. Y es que, al estar el fuego en el interior, las labores de los bomberos se complican sobremanera.