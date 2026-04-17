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Fallece la joven que se precipitó desde un edificio de Castelló el Viernes Santo

La chica de 18 años no ha podido superar las heridas que presentaba

El barrio en el que una joven se precipitó desde un bloque de pisos.

El barrio en el que una joven se precipitó desde un bloque de pisos.

Erik Pradas

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

La joven de 18 años que el pasado 3 de abril, Viernes Santo, se precipitó desde un bloque de pisos de la calle Padre Ricardo de Castelló ha fallecido. Fuentes oficiales han confirmado este viernes a Mediterráneo que finalmente se decidió desconectarla de las máquinas que la mantenían con vida y finalmente ha muerto por la gravedad de las heridas que presentaba.

El lamentable suceso conmocionó a los vecinos del barrio y de dicha calle, antes llamada Cronista Revest.

Sobre las 14.54 horas de aquel día, la centralita de Emergencias del 112 recibió el aviso de la tragedia que al final ha terminado de la peor manera posible. Según testigos, el desprendimiento se habría producido desde la octava planta. En el barrio, en las proximidades, se ubica el colegio Fadrell.

El incidente tuvo lugar en una una calle con muchos establecimientos, como un gimnasio, un estudio de fotografía o una farmacia próximos. Sin embargo, al ser jornada festiva, muchos negocios permanecían cerrados aunque restaurantes y cafeterías sí prestaban servicio, con lo cual cuando ocurrió había trasiego de personas en la zona. Hasta el lugar acudieron varias patrullas de cuerpos de seguridad, entre ellas, la Policía Local; así como medios sanitarios para socorrer a la chica y proporcionarle atención médica de urgencia.

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El CICU confirmó que una ambulancia SAMU se llevó a la persona herida hasta el Hospital General, donde estuvo con pronóstico reservado hasta que ha fallecido.

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