El videoanálisis de Pablo Ramón Ochoa | El ataque de tiburón en Maldivas pone en el foco la responsabilidad de las empresas turísticas
El espacio de opinión de Pablo Ramón Ochoa, redactor de El Periódico Mediterráneo (Prensa Ibérica)
El periodista de El Periódico Mediterráneo Pablo Ramón Ochoa analiza el ataque de un tiburón a un joven alicantino que se encontraba de luna de miel en Maldivas junto a su mujer, una joven castellonense.
El autor repasa la actualidad de este suceso, del cual Mediterráneo informó en primicia.
El videopodcast pone el foco en la investigación policial que las autoridades de Maldivas conducen alrededor del caso, por si pudiera haber irregularidades en las acciones de las empresas turísticas que ofrecen excursiones en el archipiélago. Hay una denuncia puesta por estos hechos.
Dónde escuchar los análisis 'La tela del juicio' con Pablo Ramón Ochoa
Aquí no solo contamos lo que pasa. Intentamos entenderlo. Desde cerca, con la perspectiva del periodismo que nace al lado de casa.
El videoanálisis puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast i Voox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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