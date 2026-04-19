Aparatoso accidente con heridos entre dos camiones en la AP-7 a la altura de Almenara

Este domingo por la tarde, poco antes de las 17.00 horas, dos camiones han colisionado cuando transitaban por la AP-7, a su paso por el término municipal de Almenara y en sentido a Castelló. Uno de ellos ha acabado fuera de la calzada, con la cabina completamente destrozada. Los conductores de ambos vehículos han sufrido heridas leves que han provocado que una ambulancia del SAMU se trasladara hasta el lugar.

Aparatoso accidente entre dos camiones en la AP-7 a la altura de Almenara /

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, no ha habido atrapados en el accidente en la AP-7 y, además de efectivos provinciales, también han actuado bomberos del Consorci Provincial de Valencia. Los hechos han sucedido en el kilómetro 465,2 de la autopista, en el sentido decreciente de la kilometración.

Cierre del carril derecho

Además, el accidente ha provocado el cierre del carril derecho en este sentido de la circulación, lo que ha generado retenciones de tráfico y colas de vehículos de algunos kilómetros. En la actuación, han participado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque de la Plana Baixa.

Una imagen de la colisión que se ha producido en Almenara este domingo. / Mediterráneo

Tras atender a los heridos, los efectivos se han ocupado de cortar baterías y limpiar la zona del suceso para que la circulación pueda recuperar la normalidad lo antes posible.

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