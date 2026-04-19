La muerte del buscador de setas en Barracas tras una oleada de robos en Castellón

Los hechos sucedieron en el término municipal de Barracas. Los hechos ocurrieron en el año 1999. El que luego fue acusado, Sergio, de 37 años de edad, natural de Murcia ya llevaba un buen historial delictivo cuando se encontró con la víctima. El día 25 de septiembre de 1999 atracó una gasolinera en Betxí, armado de un revólver en perfecto estado de funcionamiento, dándose a la fuga en el vehículo de un cliente tras apoderarse de la recaudación. Cuatro días después de este hecho, el 29 de septiembre, el acusado se dirigió al pueblo de Sant Joan de Moró, donde esgrimiendo el revólver atracó una sucursal bancaria de Bancaja, sita en la calle San Juan Bautista de esta última localidad, apoderándose de casi dos millones de pesetas. La noche de este mismo día penetró en un bar sito en la carretera N-340, cerca de Castellón y esgrimiendo la pistola amenazó al dueño y a los clientes presentes, interesando que le entregase el dueño la recaudación; éste se resistió, creyendo que el revólver era de fogueo, disparando el acusado dos tiros, uno de los cuales le alcanzó en la pierna al dueño, que resultó gravemente lesionado, apoderándose el acusado de ochenta mil pesetas. El día 25 de octubre de 1999 el acusado se dirigió a una farmacia, sita en la avenida Ferrandis Salvador del Grau de Castelló donde, esgrimiendo el revólver, interesó que le entregasen la recaudación de la misma, apoderándose en su beneficio de setenta mil pesetas.

Además de estos hechos, el día 27 de octubre de 1999 el acusado se encontraba en Barracas, donde recorrió diversos bares hasta quedarse sin dinero, dirigiéndose a continuación a pie por la carretera N-234 en dirección a Sagunto. Al pasar por un paraje solitario se dedicó a merodear por sus inmediaciones con la intención de apoderarse de un vehículo de motor. Al observar un turismo aparcado se escondió tras unos árboles hasta que llegaron sus ocupantes, un matrimonio compuesto por Luis, de 69 años de edad y su esposa Francisca, de 68, ambos vecinos de Masamagrell (Valencia) quienes habían venido a este lugar para coger setas y se dirigían a su vehículo portando sendas bolsas con las setas recogidas, saliéndoles el acusado a su encuentro apuntándoles con el revólver calibre 38 exigiéndoles la entrega de las llaves del vehículo a lo que Luis E. se negó alegando que ellos eran unos jubilados y que si tenía que irse de allí que hiciera autostop.

El acusado insistió nuevamente en que le entregaran las llaves del vehículo manifestando que le buscaba la policía. Luis E. le dijo que ellos le llevaban donde quisiera pero que el coche no se lo dejaban. Ante ello, el acusado, para demostrarles que todo iba en serio, efectuó dos disparos al suelo, uno de los cuales alcanzó a Francisca en el tobillo, ordenándoles que se tirasen al suelo y como ambos se negaron y a Luis E. que llevaba en la mano el cuchillo del que se había valido para cortar las setas seguía caminando, el acusado apoyó el revólver en su muslo derecho disparándole un tiro quedando Luis E. sobre el suelo en posición de rodillas al tiempo que le decía entre sollozos, que se llevara el coche, pero, el acusado lejos de apiadarse, le disparó un segundo tiro a escasa distancia que le entró por el hombro derecho y siguiendo una trayectoria oblicua, tras romperle dos costillas y atravesarle el pulmón, le alcanzó el corazón provocándole la muerte instantánea.

Al ver ello, la esposa de Luis E., Francisca, cogió una piedra que tiró al acusado sin alcanzarle, disparando éste seguidamente dos tiros contra la anciana, uno de los cuales le seccionó un dedo de una mano y el otro le alcanzó en el abdomen, siguiendo disparando con el tambor vacío el revólver. Después de tales hechos ese individuo aún tuvo la sangre fría de registrar el pantalón del fallecido apoderándose en su beneficio de la cartera, reloj y llaves del vehículo, marchándose de allí a gran velocidad. Francisca, gravemente herida, se acercó a la carretera N-234 para pedir ayuda, volviendo seguidamente donde estaba su marido hasta que acudieron dos vecinos de Viver, buscando ayuda uno de ellos en tanto el otro se quedaba con Francisca, la que curó con secuelas.

El acusado, para borrar todo indicio de su participación en los hechos arrojó al mar el revólver, en la zona de Peñíscola donde abandonó el vehículo sustraído a las víctimas tras intentar borrar sus huellas, siendo detenido por la Policía Judicial el 5 de noviembre de 1999 en Campello (Alicante).

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La Audiencia Provincial de Castellón condenó ese individuo como autor de cinco delitos de robo con intimidación a cinco años de prisión cada uno; por uno de tenencia ilícita de armas de fuego a otros dos años; como autor de un delito de homicidio consumado concurriendo la agravante de abuso de superioridad a quince años de prisión y como autor de un homicidio intentado a la pena de diez años de prisión más las indemnizaciones correspondientes. En total, 39 años de prisión. De acuerdo con las normas de cumplimiento efectivo de las penas contenidas en el Código Penal en la época de los hechos, el máximo efectivo de cumplimiento era el de veinte años. Una vergüenza.