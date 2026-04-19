Operación de la Guardia Civil en Castelló: registran un salón de belleza en la Puerta del Sol

Operación policial en Castelló. Agentes de la Guardia Civil han desplegado durante la tarde de este sábado un importante dispositivo en el centro de Castelló, en la Puerta del Sol. Los efectivos han realizado un registro en un local situado al principio de la calle Falcó, en concreto en un salón de belleza.

La Guardia Civil, según ha podido saber Mediterráneo, ha acudido hasta el centro de estética que ha sido registrado con dos personas detenidas, un hombre y una mujer. También han asistido varios miembros de la comisión judicial.

Para poder llevar a cabo el registro del local, los agentes de la Benemérita han precisado de la intervención de los bomberos municipales, que han sido los encargados de abrir el salón de belleza.

El importante despliegue policial no ha pasado desapercibido entre las decenas de personas que a estas horas transitaban por el centro de la capital de la Plana. Según testigos presenciales, tanto la Guardia Civil como los bomberos de Castelló han estacionado sus vehículos justo delante del Casino Antiguo de la capital ante la mirada de sorpresa de los numerosos viandantes que en esos momentos paseaban por las calles del centro, muy concurridas los sábados por la tarde.

Por el momento no ha trascendido qué es lo que buscaban los agentes de la Guardia Civil en el registro y tampoco la relación de las dos personas detenidas con el salón de belleza.