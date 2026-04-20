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Los bomberos rescatan a una mujer tras caer por un terraplén en una zona forestal de la Serratella

Presenta una lesión en el tobillo

Los bomberos de la Diputación, durante otra intervención similar en una imagen de archivo.

Los bomberos de la Diputación, durante otra intervención similar en una imagen de archivo. / Consorcio Provincial de Bomberos

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Una mujer ha sufrido este lunes por la mañana un accidente mientras caminaba por una zona forestal de la localidad de la Serratella, según han confirmado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón.

Los bomberos han explicado a Mediterráneo que se trata de una joven que ha caído por un terraplén mientras hacía una ruta por la montaña.

Varias dotaciones y sanitarios

Efectivos del parque Plana Alta y del Maestrat-Alcalaten se han desplazado hasta el lugar para atender a la herida.

Además de las magulladuras, la lesión más importante que ha sufrido la mujer se encuentra en el tobillo.

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Los servicios sanitarios la han atendido en el lugar de los hechos, después de que los bomberos la hayan puesto en una camilla y la hayan extraído hacia la ruta principal.

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