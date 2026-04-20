Dos fuegos en Benafigos y Culla obligan a movilizar medios aéreos
Todo parece indicar que han sido provocados por la caída de rayos
Los Bomberos de la Diputación de Castellón se han movilizado por dos incendios de vegetación, posiblemente provocados por la caída de rayos, en zonas forestales de Benafigos y Culla.
En Benafigos se ha desplazado una dotación de bomberos, mientras que en Culla han intervenido dos unidades forestales, un helicóptero con brigada helitransportada y un coordinador forestal.
Información en elaboración
En Mediterráneo estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.
- Operación de la Guardia Civil en Castelló: registran un salón de belleza en la Puerta del Sol
- Una tienda de las que ya no quedan cierra para siempre en Castellón después de 76 años
- Aparatoso accidente con heridos entre dos camiones en la AP-7 a la altura de Almenara
- Calzados Segarra de la Vall d'Uixó se hace más grande: compra la marca riojana Notton
- Así anuncian en Maldivas las excursiones con tiburones: 'La preparación es rápida y sencilla
- 25 años después, el recuerdo de la mili sigue vivo en Castellón: 'Te hablaban a gritos, como en las películas
- La muerte del buscador de setas en Barracas tras una oleada de robos en Castellón
- La intrahistoria del Castellón-Burgos: el tifo de Culla, el grupo de 'guiris' y el final feliz