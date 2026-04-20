Dos fuegos en Benafigos y Culla obligan a movilizar medios aéreos

Los Bomberos de la Diputación de Castellón se han movilizado por dos incendios de vegetación, posiblemente provocados por la caída de rayos, en zonas forestales de Benafigos y Culla.

En Benafigos se ha desplazado una dotación de bomberos, mientras que en Culla han intervenido dos unidades forestales, un helicóptero con brigada helitransportada y un coordinador forestal.

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