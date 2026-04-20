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Dos fuegos en Benafigos y Culla obligan a movilizar medios aéreos

Todo parece indicar que han sido provocados por la caída de rayos

Imagen de archivo de un incendio en Castellón

Imagen de archivo de un incendio en Castellón / BOMBERS DIPCAS

Víctor Meseguer

Los Bomberos de la Diputación de Castellón se han movilizado por dos incendios de vegetación, posiblemente provocados por la caída de rayos, en zonas forestales de Benafigos y Culla.

En Benafigos se ha desplazado una dotación de bomberos, mientras que en Culla han intervenido dos unidades forestales, un helicóptero con brigada helitransportada y un coordinador forestal.

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