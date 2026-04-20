Muere una ciclista en un accidente con un camión en Vinaròs

Una mujer de 63 años y vecina de Vinaròs ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente de tráfico cuando circulaba en bicicleta por la antigua carretera N-340 en dirección a Tarragona.

El siniestro se ha producido alrededor de las 13:00 horas, cuando la ciclista, identificada como M.G.P., circulaba por la vía y se disponía a girar hacia la N-238 en dirección a Alcanar. Varios metros antes de poder hacerlo, se ha producido una colisión con un camión que se incorporaba a la carretera en dirección a Tarragona.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado servicios de emergencia y la Guardia Civil, pero no han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer, que ha fallecido a consecuencia del fuerte impacto.

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Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente ocurrido en este punto de la antigua N-340, una de las principales vías de comunicación del litoral.