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Muere una ciclista en un accidente con un camión en Vinaròs

El accidente ha tenido lugar en la N-340 a su paso por Vinaròs

Muere una ciclista en un accidente con un camión en Vinaròs

Muere una ciclista en un accidente con un camión en Vinaròs

Javier Flores

Una mujer de 63 años y vecina de Vinaròs ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente de tráfico cuando circulaba en bicicleta por la antigua carretera N-340 en dirección a Tarragona.

El siniestro se ha producido alrededor de las 13:00 horas, cuando la ciclista, identificada como M.G.P., circulaba por la vía y se disponía a girar hacia la N-238 en dirección a Alcanar. Varios metros antes de poder hacerlo, se ha producido una colisión con un camión que se incorporaba a la carretera en dirección a Tarragona.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado servicios de emergencia y la Guardia Civil, pero no han podido hacer nada por salvar la vida de la mujer, que ha fallecido a consecuencia del fuerte impacto.

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Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente ocurrido en este punto de la antigua N-340, una de las principales vías de comunicación del litoral.

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