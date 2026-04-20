Piden 14 años de prisión a dos hombres por una agresión sexual a una mujer

Dos hombres serán juzgados este próximo jueves 23 de abril en la Audiencia Provincial de Castellón por una presunta agresión sexual ocurrida en septiembre de 2021 en una localidad que Mediterráneo omite para preservar la identidad de la víctima de este caso.

La Fiscalía reclama para los dos varones la misma pena, 14 de años de prisión. A uno de ellos se le considera autor y al otro cooperador necesario para que ocurriera la agresión sexual, y por tanto el fiscal de la causa los considera responsables en el mismo plano.

La encontraron en un bar

Los acusados son dos hombres de nacionalidad rumana con residencia legal en España y sin antecedentes penales previos. El principal autor de los hechos, que ahora tiene 52 años, estaba con su amigo, el otro procesado, de 41 años, en un bar. Allí encontraron a la presunta víctima, conocida del acusado principal. Este la invitó a tomar una cerveza en su vivienda los tres juntos, algo a lo cual ella accedió. Sin embargo, al llegar al piso ella se dio cuenta de que la mujer del acusado no estaba allí. Aquello le hizo sospechar.

Por tanto, siempre según el relato que figura en el escrito de acusación, ella se sintió incómoda y se dirigió a la puerta de la casa con la intención de marcharse. Este primer intento de huida fue abruptamente cortado por el segundo acusado (el supuesto cooperador necesario). Él la interceptó y la cogió del pelo y del cuello para evitar que se fuera. La víctima, angustiada, manifestó en repetidas ocasiones que deseaba irse de allí, pero ninguno de los dos hombres escuchó sus súplicas.

Sin piedad

Muy al contrario, el acusado principal la golpeó en la cabeza y la obligó a realizarle una práctica sexual, no especificada en el escrito de acusación fiscal.

Después de eso, el acusado principal la volvió a coger de los brazos y la llevó hasta el dormitorio de la vivienda. Le quitó la ropa, se colocó encima de ella en la cama y continuó la agresión sexual. Ella gritaba pidiendo auxilio al otro encausado, pero este se quedó impasible mirando la brutal escena que ocurría ante sus ojos, con su amigo tirándole del pelo cada vez que ella intentaba escapar y diciéndole que si no se dejaba hacer, le rompería la rodilla. El segundo acusado quedó simplemente observando desde la entrada de la habitación de la agresión.

Por todo ello les reclaman a cada uno 14 años de cárcel, así como una prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima por cualquier medio durante 18 años.

Asimismo, les reclaman en concepto de responsabilidad civil una indemnización de 10.000 euros para la víctima, a pagar en conjunto y de manera solidaria.