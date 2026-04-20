Sorprenden 'in fraganti' a dos personas mientras robaban en coches en un parking de Castellón

La Guardia Civil ha detenido en Benicarló a dos hombres como presuntos autores de un delito continuado de robo con fuerza en interior de vehículo, tras ser sorprendidos cuando actuaban en un aparcamiento de un establecimiento comercial.

La actuación se enmarca en una investigación iniciada días antes a raíz de un robo cometido el pasado 1 de abril, en el que se sustrajeron efectos del interior de un vehículo por valor aproximado de 1.600 euros. Las gestiones realizadas por los agentes permitieron identificar a dos sospechosos, vinculados a hechos de similares características y que no residían en la zona.

En parkings y áreas comerciales

Según las pesquisas, ambos actuaban de manera coordinada en zonas con alta concentración de vehículos, como parkings y áreas comerciales. Uno de ellos, facilitaba el acercamiento sin levantar sospechas, mientras el otro se encargaba de manipular los sistemas de cierre de los vehículos. Para ello empleaban distintos métodos, entre ellos dispositivos capaces de inhibir la señal de los mandos a distancia, lo que provocaba que los turismos quedaran abiertos sin que sus propietarios lo advirtieran.

Una vez conseguido el acceso, sustraían de forma rápida objetos de valor del interior de los vehículos.

Un agente de servicio

La intervención tuvo lugar el pasado 10 de abril, cuando un agente del Puesto Principal de la Guardia Civil de Benicarló, que se encontraba franco de servicio, reconoció a los dos sospechosos y alertó de inmediato a sus compañeros. El guardia civil inició un seguimiento discreto que permitió observar cómo los individuos repetían el mismo patrón delictivo en un aparcamiento, llegando a acceder a un vehículo tras neutralizar su sistema de cierre.

Ante la evidencia de los hechos, el agente actuó con rapidez, logrando retener a los sospechosos hasta la llegada de una patrulla uniformada, que procedió a su detención.

Posteriormente, se comprobó que a uno de los presuntos autores le constaba una requisitoria judicial en vigor emitida por un juzgado de Carmona (Sevilla), que ordenaba su búsqueda, detención y puesta a disposición judicial.

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Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs.