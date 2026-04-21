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Atropellan a un hombre de 72 años en Castelló y lo trasladan al General

El hombre atravesaba correctamente el paso de peatones

El accidentado ha sido trasladado al Hospital General de Castellón.

El accidentado ha sido trasladado al Hospital General de Castellón. / Mediterráneo

Iván Fernández

Iván Fernández

Castellón

La avenida Espronceda de Castelló, en su cruce con la calle Pintor López, ha sio el escenario de un atropello en la mañana de este martes. Un peatón de 72 años de edad ha resultado herido, después de que fuese embestido por una furgoneta a las 10.11 horas.

La Policía Local se ha trasladado hasta el lugar de los hechos y ha sometido a la prueba de alcoholemia al conductor, que ha dado negativo. El hombre cruzaba correctamente el paso de peatones cuando el vehículo ha colisionado con él.

En el Hospital General

La persona atropellada ha sido trasladada al Hospital General de Castellón, donde permanece en observación. Se desconoce la gravedad de las lesiones.

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