Detenido por robar en una finca agrícola y vender la maquinaria en Castellón

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza cometido en una finca agrícola del término municipal de Alcalà de Xivert.

La actuación se inició tras la denuncia interpuesta por la perjudicada, quien comunicó la sustracción de diversa maquinaria, aperos y herramientas agrícolas del interior de su propiedad.

A raíz de estos hechos, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Vinaròs, especializado en la prevención e investigación de delitos en el ámbito rural, inició una investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Fruto de las gestiones practicadas, los agentes lograron recuperar un motocultor sustraído, cuya propiedad fue reconocida por la víctima. Las pesquisas permitieron determinar que dicha máquina había sido vendida en la localidad de Benicarló, lo que resultó clave para el avance de la investigación.

Como consecuencia de las investigaciones, se procedió a la detención de una persona como presunta autora del robo.

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Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Decanato de los Juzgados de Vinaròs.