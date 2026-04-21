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Detienen a un hombre tras darse a la fuga con su vehículo en Castelló

El conductor se niega a someterse a la prueba de consumo de drogas

Detienen a un hombre tras darse a la fuga con su vehículo en Castelló

Detienen a un hombre tras darse a la fuga con su vehículo en Castelló

Iván Fernández

Iván Fernández

La Policía Local de Castelló detuvo este domingo a un hombre en Castelló después de haberse dado a la fuga en la calle Bernat Artola. Según explicaron testigos presenciales, una persona, de nacionalidad británica, circuló por varias calles cercanas a Bernat Artola, a pesar de que agentes de policía le había dado el alto.

El momento en el que la grúa municipal se lleva el coche del hombre detenido.

El momento en el que la grúa municipal se lleva el coche del hombre detenido. / Mediterráneo

Finalmente, la Policía Local pudo detener al conductor en la misma calle Bernat Artola y comprobar que el hombre conducía ebrio. Además, se iniciaron diligencias para la celebración de un juicio rápido por alcoholemia, así como por negativa a someterse a la prueba de detección de sustancias psicotrópicas y drogas.

Retirada del vehículo

La grúa municipal trasladó el automóvil hasta el depósito de vehículos del Ayuntamiento de Castelló. Por su parte, el hombre increpó a los agentes de la Policía Local y preguntó reiteradamente a dónde se había llevado su vehículo.

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Los agentes de Policía Local inmovilizaron el vehículo del detenido.

Los agentes de Policía Local inmovilizaron el vehículo del detenido. / Mediterráneo

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