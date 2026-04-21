Detienen a un hombre tras darse a la fuga con su vehículo en Castelló
El conductor se niega a someterse a la prueba de consumo de drogas
La Policía Local de Castelló detuvo este domingo a un hombre en Castelló después de haberse dado a la fuga en la calle Bernat Artola. Según explicaron testigos presenciales, una persona, de nacionalidad británica, circuló por varias calles cercanas a Bernat Artola, a pesar de que agentes de policía le había dado el alto.
Finalmente, la Policía Local pudo detener al conductor en la misma calle Bernat Artola y comprobar que el hombre conducía ebrio. Además, se iniciaron diligencias para la celebración de un juicio rápido por alcoholemia, así como por negativa a someterse a la prueba de detección de sustancias psicotrópicas y drogas.
Retirada del vehículo
La grúa municipal trasladó el automóvil hasta el depósito de vehículos del Ayuntamiento de Castelló. Por su parte, el hombre increpó a los agentes de la Policía Local y preguntó reiteradamente a dónde se había llevado su vehículo.
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