Las llamas calcinan un vehículo en pleno centro de Benicarló

Un vehículo ha ardido este martes por la tarde en pleno centro de Benicarló, generando momentos de preocupación entre los vecinos y viandantes de la zona.

Los bomberos han tenido que actuar para sofocar las llamas. / Alba Boix

El incidente se ha producido alrededor de las 20.00 horas en la calle Cristo del Mar, en la intersección con las calles Pío XII y Doctor Ferran. Por causas que todavía no han trascendido, el coche ha comenzado a arder, provocando una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Alba Boix

Hasta el lugar se han desplazado de inmediato efectivos de la Policía Local y del cuerpo de bomberos, que han actuado con rapidez para sofocar las llamas. Gracias a su intervención, el fuego ha podido ser controlado en apenas unos minutos, pues la cercanía con los edificios y coches aparcados podían provocar daños mayores.

El vehículo se incendiado por causas desconocidas. / Alba Boix

El suceso ha despertado gran expectación, pues primero han sido las llamas y a continuación una gran columna de humo negro.