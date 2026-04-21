Una víctima del agresor sexual Vicente L. G.: «Lo primero que hice al saber que no lo encuentran es mirar si llevaba el spray»

Zaida (nombre ficticio) habló con Mediterráneo a principios de la semana pasada, al enterarse de que Vicente L. G. había sido condenado a ocho años de prisión por una agresión sexual a otra mujer. Ella había ganado su juicio contra este mismo castellonense en el pasado, tras haber sido perseguida durante meses en una localidad de Castellón que este diario omite para preservar la identidad de la víctima. Pero Vicente L. G., que ya había perdido otro juicio por agresión sexual previamente y que aún tiene causas pendientes, seguía libre.

La joven, al saber el pasado 8 de abril que su acosador recibía una pena mucho más severa que la que consiguió ella, y que lo mantendría un tiempo entre rejas, dijo a este diario que estaba «aliviada». Zaida podía respirar mejor tras mucho tiempo mirando cada esquina por si se lo encontraba otra vez, ya que sufrió un martirio que la forzó a mudarse de Castellón.

Sin embargo, ayer esta joven se enteró también gracias a este rotativo de que Vicente L. G., de 45 años, está en paradero desconocido desde el 9 de abril, al no presentarse ante las autoridades para su entrada en prisión. «Lo primero que hice cuando me enteré fue mirar en el bolso a ver si tenía el spray», reconoce Zaida. La chica vivió lo que fue «una pesadilla» hace unos años, cuando tenía 24.

El modus operandi

«Al principio me parecía solo un loco, pero la vez que lo vi en el garaje de mi casa ya me asusté. Su modus operandi es pedirte una dirección. A mí concretamente el primer día que lo vi me preguntó por un comercio y a partir de ahí entabló conversación. Y entonces empecé a verlo siempre, siguiéndome, persiguiéndome...», relata Zaida, quien reconoce que ayer no pudo dormir sabiendo que nadie conoce su ubicación.

Todas las hipótesis están abiertas, incluso la de una desaparición involuntaria de Vicente L. G., pero el perfil de este criminal reinicidente hace sospechar a los investigadores.

En el caso de Zaida, este varón estuvo tras ella seis meses. Después de denunciarlo, estuvo protegida por la Guardia Civil.

Incomprensión

«Estoy superenfadada y frustrada por lo mal que funciona la justicia en España. Esta persona, que tiene 20.000 cosas, sigue libre. Estoy con muchos nervios y ahora sé que lo que me espera es volver a estar meses con la angustia de tener que mirar en todas partes», lamenta Zaida en la conversación.

Esta mujer añade que ayer, en su trabajo, «entró una persona que se le parecía» y a ella se le activaron todas las alarmas. «Voy a tener que estar alerta otra vez. He vuelto a tomar pastillas. Por suerte ya no vivo en Castellón», afirma.

Zaida piensa ahora en «la pobre chica que lo denunció por el último caso, la que lo consiguió meter en la cárcel». «Estoy más preocupada por ella que por nada», dice.