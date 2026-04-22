Alarma mediática y social en Castellón por el agresor sexual múltiple en paradero desconocido

La desaparición de Vicente L. G., el agresor sexual condenado en varias ocasiones por al menos dos agresiones sexuales y coacciones a otra mujer, ha despertado un revuelo mediático y social que no deja de aumentar. Tras la confirmación por parte del diario Mediterráneo de que las autoridades estaban en busca de este castellonense, al que los cuerpos policiales consideran como un sujeto potencialmente peligroso, el caso se ha extendido entre numerosos medios escritos tanto provinciales como nacionales, así como en televisiones de alcance autonómico y nacional.

También ha despertado el interés de los ciudadanos que han compartido, en redes sociales, avisos sobre quién es esta persona que aparece como desaparecida y las circunstancias que rodean todo su caso.

Además, esta situación ha despertado mucho interés y numerosos comentarios en redes sociales. Desde la Asociación SOS Desaparecidos, se ha compartido un aviso con la foto y la descripción física de V. L. G., lo que ha provocado una catarata de comentarios en Facebook avisando de su condición de condenado por agresión sexual y del hecho de que esta persona había roto su pulsera electrónica y había desaparecido el 9 de abril, el mismo día en que debía entrar en prisión.

Desde la organización, señalan que solo cuentan, de manera oficial, con una denuncia por desaparición y desconocen cualquier otra circunstancia relacionada con él.

En redes sociales

Algo similar ha sucedido en la página de Facebook Casos de pesadillas, donde, a raíz de compartir los datos sobre su desaparición, numerosos usuarios han avisado de quién es esta persona e incluso han alertado de su peligrosidad. También ha provocado esta situación que algunas mujeres acosadas por ese sujeto hayan compartido sus experiencias con este hombre.

Es lo que ha sucedido en el programa de À Punt Està passant, donde han informado sobre la situación actual de V. L. G. y ha prestado su testimonio una de las mujeres agredidas y acosadas por este condenado por agresión sexual.

“Cuando leí que iba a entrar en la cárcel, sentí paz y alivio y me sentí capaz de contar mi historia. Ahora que sé que está en paradero desconocido, vuelvo a tener miedo, vuelvo a no querer salir a la calle y vuelven las pesadillas”, explica esta afectada.

'Modus operandi'

Además, comenta su modus operandi. “Esta persona te para en la calle con la excusa de que no es de aquí y si le puedes ayudar para encontrar una dirección. Yo lo hice y le expliqué cómo ir allí. A partir de ese momento, me perseguía a todos los lados y llegó a hacer cosas que no podría decir. Son muchos casos. Que se tenga precaución, son muchas familias que sufren por sus hijas, hijas que han sufrido”.

Vicente L. G., en los juzgados de Castellón, durante su último proceso judicial. / Mediterráneo

Vicente L. G. ya fue sentenciado a cuatro años más por la agresión sexual a una menor de 15 años en Moncofa y a otros dos años por chantajear a su novia con vídeos sexuales. Otra sentencia que recibió en la provincia lo señaló como responsable de coaccionar y vejar a otra mujer en Benicàssim en 2021, causa por la cual le impusieron una orden de alejamiento de seis meses.

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El condenado, que ahora podría estar en cualquier parte, todavía tiene varias causas pendientes en los juzgados de Castellón. Entre otras, por violencia de género y por inducir al incendio de varios coches en su propia finca de vecinos.