Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Se desmaya al volanteArkadia SpaceCierra restaurante chinoMejores playasPatiente eléctricoJubilación anticipada
instagramlinkedin

Espectacular golpe de un camión contra un semáforo en Castelló

Un vehículo de matrícula extranjera embiste la señal luminosa

La imagen de los destrozos causados por el camión.

La imagen de los destrozos causados por el camión. / Mediterráneo

Neus Bravo

Castelló

Susto en la ciudad de Castelló este mañana de miércoles cuando un camión ha embestido un semáforo en la calle Picasso de la capital de la Plana. El vehículo, de matrícula extranjera, se ha llevado por delante la señal luminosa y no se ha detenido para comprobar los daños.

El choque se ha producido en la calle Picasso de la capital de la Plana.

El choque se ha producido en la calle Picasso de la capital de la Plana. / Mediterráneo

Los testigos presenciales han mostrado su sorpresa ante el suceso y han llamado a la Policía Local para que se hiciera cargo de los desperfectos causados por el camión. Por fortuna, no ha habido personas implicadas y no se han lamentado más daños que los materiales.

Noticias relacionadas y más

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico ifernandezdomingo@mediterraneo.elperiodico.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680 558 577.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents