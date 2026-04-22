Espectacular golpe de un camión contra un semáforo en Castelló
Un vehículo de matrícula extranjera embiste la señal luminosa
Susto en la ciudad de Castelló este mañana de miércoles cuando un camión ha embestido un semáforo en la calle Picasso de la capital de la Plana. El vehículo, de matrícula extranjera, se ha llevado por delante la señal luminosa y no se ha detenido para comprobar los daños.
Los testigos presenciales han mostrado su sorpresa ante el suceso y han llamado a la Policía Local para que se hiciera cargo de los desperfectos causados por el camión. Por fortuna, no ha habido personas implicadas y no se han lamentado más daños que los materiales.
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