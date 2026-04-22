Impactante accidente en Onda: un conductor se desmaya al volante y choca contra una furgoneta

Un hombre de 68 años ha perdido el conocimiento este martes en Onda mientras conducía su coche por la avenida Montendre. A consecuencia del desvanecimiento, no ha podido manejar su vehículo, lo que ha provocado que haya invadido el sentido contrario de la circulación y haya chocado contra una furgoneta estacionada.

Según ha explicado el CICU, el hombre tenía fiebre alta, lo que le ha causado el desmayo sobre las 17.30 horas. El conductor, vecino de Ribesalbes, ha sido trasladado al Hospital de la Plana para recibir la atención necesaria.

Maniobras de reanimación

En el lugar de los hechos, la Policía Local de Onda ha tenido que romper las ventanas laterales del coche para acceder al interior y practicarle maniobras de reanimación. También ha actuado una ambulancia de Soporte Vital Básico y el equipo médico del centro de salud de Onda.

Asimismo, han participado en el operativo tres dotaciones de bomberos voluntarios del parque Espadán Millares, que ayudaron a los sanitarios a trasladar al hombre en una ambulancia SAMU.

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