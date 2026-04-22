Miedo en Nules: Un vecino graba a varios operarios "jugándose la vida" en un tejado a cuatro alturas

El vídeo que acompaña esta información ha generado una profunda inquietud y un encendido debate sobre la seguridad laboral en Nules, aunque a buen seguro estas imágenes se pueden hacer extensibles por desgracia a otros puntos de la geografía nacional. Un vecino de la localidad ha remitido a este periódico un vídeo que pone los pelos de punta: varios operarios realizan labores de mantenimiento sobre el tejado de una finca de cuatro alturas en la calle Ramón Llull, junto al parking de la estación de tren de la localidad castellonense, careciendo de cualquier medida de seguridad visible. Por no llevar no lleva ni casco, apostando por una simple gorra de tela...

El momento de mayor tensión captado por la cámara muestra a uno de los operarios caminando por el borde mismo del tejado, a unos 15 metros de altura, sin estar sujeto a ninguna línea de vida o punto de anclaje.

Lo que dicta la Ley (BOE)

Esta situación no es solo una temeridad, sino un incumplimiento directo de la legalidad vigente. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), en su normativa sobre trabajos en altura: "Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente."

En el caso de la finca de Nules, la ausencia de estas protecciones colectivas (barandillas o redes) debería haber obligado por ley al uso de arneses de seguridad con anclaje. Sin embargo, la grabación muestra una desprotección total ante una posible caída al vacío, uno de los escenarios de mayor riesgo de mortalidad en el sector de la construcción.

Indignación vecinal

El testigo que grabó la escena asegura que lo hizo por el "temor real" a presenciar un accidente mortal. "Decidí grabar porque no podía creer lo que veía", explica el vecino, quien recalca que su intención es alertar a las autoridades antes de que ocurra una desgracia. La finca se encuentra en una zona muy transitada de la localidad, lo que ha provocado que el vídeo corra rápidamente por los grupos de WhatsApp de los residentes, quienes muestran su asombro ante la falta de supervisión en una obra a plena vista de todos.

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Este tipo de infracciones suelen calificarse como graves o muy graves por la Inspección de Trabajo. Las multas por ignorar las disposiciones del BOE en materia de alturas pueden superar los 40.000 euros en sus grados medios, dada la exposición directa de los trabajadores a un riesgo de muerte inminente.